Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что изменение жителями имени или записи об этнической принадлежности с русской на эстонскую в регистре населения само по себе не представляет риска для безопасности. Об этом ERR News сообщило по итогам обсуждения в парламенте Эстонии.

Вопрос подняли в парламенте

Депутат парламента от EKRE и бывший министр внутренних дел Март Хельме заявил о заметном росте числа случаев, когда этнические русские в уезде Ида-Вирумаа меняют имена. По его словам, такие изменения часто сопровождаются корректировкой указанной в регистре этнической принадлежности на эстонскую.

Хельме спросил, ведет ли Министерство внутренних дел отдельную статистику по таким изменениям и известно ли ведомству, кем являются люди, вносящие эти данные: гражданами России, лицами без гражданства или гражданами Эстонии неэстонского происхождения. Он также высказал предположение, что такие записи могут создать ложное впечатление об участии этнических эстонцев во внутриполитических беспорядках.

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Отдельной статистики нет

Таро ответил, что министерство не собирает отдельную статистику о таких изменениях, поскольку ранее не считало это проблемой. Он отметил, что причинами могут быть смешанное происхождение человека, ошибка в предыдущей записи или желание уточнить данные, внесенные родителями, после достижения совершеннолетия.

По мнению министра, если такая тенденция действительно существует, она скорее свидетельствует о стремлении людей более полно интегрироваться в эстонское общество. Он также сослался на опрос, заказанный Канцелярией правительства: принадлежность к эстонскому обществу считают важной 88% всех жителей страны и 82% жителей другого этнического происхождения.

По данным Statistics Estonia, доля этнических эстонцев среди населения уезда Ида-Вирумаа выросла с 18,5% в 2022 году до 20,9%, то есть на 2,4 процентного пункта. Статистическое ведомство сообщило, что с 2022 года число людей, изменивших этническую принадлежность с русской на эстонскую, было в пять раз больше числа тех, кто изменил запись с эстонской на русскую.

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