В Нью-Йорке, США, министр финансов Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты и Китай должны сотрудничать для снижения рисков искусственного интеллекта, при этом не питая иллюзий относительно разногласий и конкуренции между двумя странами. Он сказал, что Вашингтон стремится строить конструктивные отношения с Пекином на принципах баланса и взаимности, сообщает The Hindu.

Диалог о суперинтеллекте

Бессент должен на следующей неделе отправиться в Китай на третью в этом году встречу президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры запланированы в Шэньчжэне на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 18–19 ноября.

По словам министра, встреча должна продвинуть новый двусторонний диалог о «суперинтеллекте» — термине, который использует администрация Трампа. Его цель — защита от общих рисков и предотвращение недоразумений между системами двух государств.

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Стороны также планируют обмениваться практиками оценки и тестирования передовых моделей до их выпуска и сохранять человеческий контроль над технологией. США и Китай договорились создать прямой канал для взаимного уведомления о серьезных инцидентах.

Конкуренция и торговля

Бессент подчеркнул, что интересы США и Китая не всегда будут совпадать, как и подходы к решению вызовов. В то же время он заявил о необходимости сочетать конкуренцию с ответственным лидерством по мере развития суперинтеллекта.

Отдельно министр упомянул договоренности предыдущих саммитов Трампа и Си Цзиньпина: создание Торгового совета для определения взаимного снижения тарифов на нечувствительные товары на 30 млрд долларов в каждом направлении и обещание Китая покупать американскую сельскохозяйственную продукцию. Аналогичный Инвестиционный совет должен обсуждать доступ американских компаний к китайскому рынку и большую предсказуемость для китайских компаний. Бессент повторил, что торговый дефицит США в отношениях с Китаем остается источником напряженности, однако цель Вашингтона заключается в снижении рисков, а не в разрыве торговых связей.

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