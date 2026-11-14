В Потсдаме, Германия, министр финансов и вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что вновь будет баллотироваться на должность сопредседателя Социал-демократической партии Германии, несмотря на критику со стороны однопартийцев. Как сообщает Der Spiegel, политик отверг упрёки по поводу совмещения партийной должности с работой в правительстве.

Аргумент Клингбайля

По словам Клингбайля, для него важна тесная координация между СДПГ как партией и её представителями в правительстве. Он добавил, что придерживался такого подхода, когда был генеральным секретарём и председателем партии.

Клингбайль подчеркнул, что СДПГ должна действовать согласованно и не допускать появления разных лагерей в кадровых вопросах. Во время дискуссии примерно со 120 членами бранденбургского отделения СДПГ в Потсдаме ему задали до пяти критических вопросов по кадровому вопросу, по словам генерального секретаря Курта Фишера.

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Инициативы в СДПГ

Несколько объединений в СДПГ, по данным Der Spiegel, поддержали предложение к партийному съезду в январе. В нём требуют, чтобы при нынешних условиях должность федерального председателя партии не совмещалась с министерской должностью в федеральном правительстве.

Молодёжная организация СДПГ Jusos внесла похожее предложение, призвав разделить правительственные и партийные должности. Клингбайль сообщил, что президиум партии должен принять решение и представить кадровое предложение не позднее 16 декабря.

12 октября Бербель Бас объявила об отставке с должностей председателя СДПГ и министра труда. Социал-демократы планируют избрать новое руководство на партийном съезде в январе.

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