Министр экономики и финансов Перу Эльмер Куба заявил, что полицейские, несущие службу в районах действия режима чрезвычайного положения, получат задержанные надбавки за риск для жизни. Как сообщает The Rio Times, чиновник отметил, что средства на эти выплаты предусмотрены государственным бюджетом.

Надбавка для полицейских в зонах чрезвычайного положения

Речь идет о Bonificación por Alto Riesgo a la Vida — ежемесячной надбавке для офицеров и младшего состава Национальной полиции Перу, которые служат в зонах чрезвычайного положения. Ее размер может достигать 2150 перуанских солей в месяц, или около 625 долларов США по курсу, приведенному изданием.

Куба сказал в интервью перуанской радиостанции и телеканалу, что выплаты, несомненно, будут осуществлены, поскольку они предусмотрены государственным бюджетом. В то же время он не назвал конкретную дату, когда полицейские получат средства.

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МВД сообщило о нехватке средств

Министр внутренних дел Сесар Астудильо 5 ноября также заявил, что надбавки будут выплачены. По его словам, Министерство внутренних дел сотрудничает с Министерством экономики и финансов, чтобы обеспечить финансирование, однако в настоящее время у самого ведомства нет для этого средств.

Астудильо объяснил, что возвращенные средства уже направили на зарплаты, обязательства в конце года и суточные выплаты сотрудникам. Чиновники не обнародовали количество полицейских, которым положены выплаты, общую сумму задолженности и источник бюджетного финансирования.

В 2023 году Министерство экономики и финансов Перу уже финансировало такие надбавки через бюджетный трансфер. Согласно Верховному декрету 090-2023-EF, на это направили 43,5 млн солей. Новый декрет или дату выплат по нынешней задолженности пока не объявляли.

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