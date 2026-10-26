Министр сельского хозяйства Японии Арата Такэбэ посетил город Нарита в префектуре Тиба, где осмотрел сельскохозяйственные угодья и насосные станции, поврежденные тайфуном Дуджуань. Этот тайфун, 25-й получивший название шторм года, обрушился в сентябре, сообщает The Japan Times.

Осмотр пострадавших районов

Во время поездки в воскресенье Такэбэ встретился с губернатором префектуры Тиба Тосихито Кумагаем и другими чиновниками. После осмотра пострадавших объектов министр заявил, что приложит все усилия для их восстановления, чтобы местные фермерские хозяйства могли нормально работать в следующем году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По словам Кумагая, Такэбэ отметил, что центральное правительство восстановит насосные станции и другие объекты, получившие серьезные повреждения.

Последствия разрушения дамбы

Министр также упомянул хозяйство по выращиванию угрей, которое осталось без электричества после разрушения дамбы на озере Инба. Озеро расположено в Нарите и нескольких других муниципалитетах префектуры Тиба. Такэбэ подчеркнул, что последствия стихийного бедствия еще не преодолены, и добавил, что хотел посетить пострадавшие районы как можно скорее после вступления в должность ранее в этом месяце.

Читай нас в