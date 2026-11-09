В Кракове, Польша, у следователей есть доказательства, которые, по словам министра юстиции и генерального прокурора Вальдемара Журека, дают более глубокое представление об обстоятельствах нападения. Он также заявил, что с очень высокой вероятностью 24-летний нападавший действовал один. По данным Interia, мужчина умер в больнице в понедельник утром.

Мотивы нападения еще устанавливаются

Журек в эфире TVP Info подчеркнул, что говорить о мотивах нападавшего пока преждевременно. По его словам, следствие проверяет, могли ли причиной быть семейные проблемы или другие обстоятельства. Министр не стал раскрывать материалы производства, однако сообщил о наличии доказательств, которые помогают прояснить дело.

Правоохранители исследуют предметы, найденные в автомобиле нападавшего, в частности оружие и боеприпасы, а также вещи, которые были у него дома. Они проверяют его телефонные и интернет-контакты, чтобы установить, были ли связаны с делом другие люди или организации.

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Квалификация дела и расследование

Прокуратура квалифицировала нападение в Кракове как преступление террористического характера. Журек назвал такую квалификацию единственно возможной. Он заявил, что нападавший после убийства родителей и сестры собрал значительное количество оружия и боеприпасов и отправился в Краков с целью совершить массовое убийство.

По словам Журека, у нападавшего и его отца были разрешения в общей сложности на 11 единиц огнестрельного оружия. В то же время министр отметил, что пока невозможно окончательно установить, какое оружие законно принадлежало 24-летнему мужчине, а какое — его отцу.

Прокурор Национальной прокуратуры Эрик Стаселяк сообщил, что смерть нападавшего не прекращает расследование. В понедельник должны были начаться вскрытия тел шести жертв нападения в Кракове и трех человек, убитых в Островце-Свентокшиском.

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