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Министр Клемпир призвал приостановить переговоры о финансировании СМИ — Radio Prague International

Фёдор Крыштовский 16 Ноября 2026 16:08
Министр Клемпир призвал приостановить переговоры о финансировании СМИ — Radio Prague International

Министр культуры Чехии Ото Клемпир считает, что переговоры об изменении финансирования Чешского телевидения и Чешского радио следует приостановить, пока депутаты не начнут обсуждение Европейского акта о свободе СМИ. Об этом 16 ноября сообщило Radio Prague International.

Видеовстреча с еврокомиссаром

Министерство культуры Чехии опубликовало позицию министра в Facebook после видеовстречи Клемпира с еврокомиссаром Майклом Макгратом, которая состоялась в понедельник. Главной темой видеоразговора была защита независимости общественных СМИ.

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Условия реформы финансирования

По словам Клемпира, Макграт подчеркнул, что общественные СМИ играют ключевую роль в демократических государствах. Он также отметил, что любая реформа должна гарантировать надлежащее, стабильное, устойчивое и предсказуемое финансирование.

Еврокомиссар отдельно обратил внимание на важность надлежащих консультаций и основательного законодательного процесса при подготовке таких изменений.

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