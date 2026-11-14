Министр климата Пакистана Мусадик Масуд Малик будет представлять страну на Диалоге цивилизаций Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели, Индия, с 20 по 22 ноября 2026 года. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Пакистана. По данным The Hindu, это будет первый визит пакистанского министра в Индию более чем за три года.

Диалог цивилизаций ШОС

В пакистанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что правительство страны остается приверженным содействию диалогу между цивилизациями и развитию контактов между людьми в рамках формата ШОС. Малик должен представлять Пакистан на мероприятии, которое состоится в столице Индии.

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Предыдущий визит

Предыдущий визит пакистанского чиновника такого уровня в Индию состоялся в мае 2023 года. Тогдашний министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари прибыл в Гоа для участия во встрече министров иностранных дел стран ШОС. The Hindu называет эту поездку последним визитом высокопоставленного пакистанского чиновника в Индию.

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