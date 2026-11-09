В Германии министр финансов Ларс Клингбайль направляет миллиардные суммы из Федерального агентства по управлению недвижимостью (BImA) на покрытие бюджетных пробелов. Об этом сообщает Der Spiegel. Материал был опубликован 9 ноября 2026 года.

Средства BImA для бюджета

По оценке издания, это происходит на фоне дефицита жилья. Из-за такого финансового решения BImA не сможет в достаточном объёме ремонтировать квартиры или строить новые. В материале агентство названо федеральным учреждением, связанным с недвижимостью.

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Обещания относительно жилья

Одновременно правительство Германии обещает бороться с дефицитом жилья, пишет Der Spiegel. Издание указывает на противоречие между этим обещанием и направлением миллиардных сумм из BImA в бюджет. По данным журнала, ограничение финансовых возможностей агентства отражается на ремонте существующего жилья и строительстве нового. Авторы материала — Хеннинг Яурниг и Геральд Трауфеттер.

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