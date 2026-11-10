В Польше министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Пентагон дал зеленый свет для постоянных американских баз в стране. Он сообщил об этом на пресс-конференции после встречи с главой Пентагона.

Встреча с главой Пентагона

По данным RMF24, встреча состоялась 10 ноября. В сообщении издания приведены слова министра о зеленом свете со стороны Пентагона для постоянных баз США в Польше.

Оценка визита

Косиняк-Камыш назвал этот визит переломным. RMF24 не привело других деталей этих договоренностей.

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В короткой публикации не указаны формат баз, сроки их появления, возможное расположение или содержание договоренностей. Издание сообщило, что дополнительная информация появится позже.

Информацию о зеленом свете Пентагона RMF24 представило как заявление польского министра на пресс-конференции. Источник не приводит отдельных комментариев американской стороны и не описывает ход переговоров.

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