Министр Косиняк-Камыш заявил о согласии Пентагона на базы США в Польше — RMF24
В Польше министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Пентагон дал зеленый свет для постоянных американских баз в стране. Он сообщил об этом на пресс-конференции после встречи с главой Пентагона.
Встреча с главой Пентагона
По данным RMF24, встреча состоялась 10 ноября. В сообщении издания приведены слова министра о зеленом свете со стороны Пентагона для постоянных баз США в Польше.
Оценка визита
Косиняк-Камыш назвал этот визит переломным. RMF24 не привело других деталей этих договоренностей.
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В короткой публикации не указаны формат баз, сроки их появления, возможное расположение или содержание договоренностей. Издание сообщило, что дополнительная информация появится позже.
Информацию о зеленом свете Пентагона RMF24 представило как заявление польского министра на пресс-конференции. Источник не приводит отдельных комментариев американской стороны и не описывает ход переговоров.