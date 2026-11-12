Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум на климатическом саммите COP31 в Анталье призвал создать более справедливую международную климатическую систему. По его словам, она должна уважать право развивающихся стран на развитие, упрощать для уязвимых государств доступ к финансированию и технологиям, а также обеспечивать выгоды от зеленого перехода для всех. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Выступая на открытии сегмента высокого уровня Саммита лидеров COP31, Курум заявил, что Турция готова содействовать достижению такого консенсуса. Он подчеркнул, что климатическая политика и национальные интересы не противоречат друг другу: энергоэффективность укрепляет энергетическую безопасность, инвестиции в водные ресурсы — продовольственную, а чистые технологии создают возможности для промышленности и занятости.

Три приоритета COP31

Курум назвал инвестиции, финансирование и устойчивость к климатическим рискам тремя ключевыми направлениями работы COP31. Первым он определил преобразование национальных климатических целей в инвестиционные программы и отражение соответствующих обязательств в национальных бюджетах.

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Вторым приоритетом министр назвал фактический доступ к климатическому финансированию, а не только финансовые обещания. По его словам, проекты нередко годами ожидают средств, а чрезмерная долговая нагрузка на страны ослабляет способность реагировать на вызовы. Курум отметил, что инициатива Climate Implementation Bridge должна связывать национальные планы с проектами, финансированием, технологиями и экспертизой.

Устойчивость городов и инфраструктуры

Третьим направлением Курум назвал включение устойчивости к климатическим рискам в национальную политику развития. Речь идет о подготовке городов, водных ресурсов, аграрных систем и критической инфраструктуры к будущим угрозам. Он также заявил о готовности Турции делиться опытом восстановления районов, пострадавших от землетрясений 2023 года.

Курум отметил, что средняя глобальная температура в 2024 году в годовом исчислении превысила доиндустриальный уровень на 1,5°C, а климатические бедствия становятся все более частыми. Он призвал участников саммита превратить Анталью в символ перехода от климатических обязательств к их практическому выполнению.

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