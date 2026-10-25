Министр иностранных дел Тайваня Линь Цзя-лун в Тайбэе призвал Тайвань и Европу формировать надежные цепочки поставок в сферах искусственного интеллекта и беспилотников. По его мнению, более тесное сотрудничество способно укрепить экономическую и национальную безопасность, сообщает Taipei Times.

На открытии ежегодной конференции Formosa Club, объединяющей поддерживающих Тайвань парламентариев из Европы, Линь заявил, что тайваньская полупроводниковая отрасль, производство серверов для ИИ и индустрия дронов дополняют европейский опыт в точном производстве и промышленных технологиях.

Цепочки поставок критических технологий

По словам министра, такие отрасли нуждаются в надежных партнерах, поскольку напрямую касаются национальной безопасности и критической инфраструктуры. Он также сказал, что Тайвань строит полную цепочку поставок дронов — от оборудования и критически важных компонентов до стандартов кибербезопасности.

В качестве примера промышленной кооперации Линь упомянул предлагаемый технологический парк в Польше, который планирует Тайваньская ассоциация производителей электротехнической и электронной техники. Проект должен сосредоточиться на центрах обработки данных для ИИ, умных городах и электромобилях.

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Призыв к институциональному сотрудничеству

Линь заявил, что война Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины продемонстрировала, как чрезмерная экономическая зависимость может стать инструментом принуждения. Он также призвал единомышленников совместно противодействовать транснациональным репрессиям, обвинив Китай в использовании внутреннего законодательства для распространения своей юрисдикции за рубеж и создания угрозы свободе слова.

Председатель Группы дружбы с Тайванем в Европейском парламенте Михаэль Галер, председательствовавший на конференции, выступил за то, чтобы парламентская поддержка Тайваня преобразовывалась в более широкое институциональное сотрудничество на правительственном уровне. Он поддержал механизмы двусторонних инвестиций и заявил, что Европа может углублять практическое взаимодействие с Тайванем, сохраняя собственную политику одного Китая.

Министерство иностранных дел Тайваня и Formosa Club, основанный в 2019 году, планируют во вторник провести форум о сотрудничестве Тайваня и Европы в технологиях ИИ и дронов.

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