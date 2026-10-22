В ЮАР министр международных отношений и сотрудничества Рональд Ламола раскритиковал лидера партии ActionSA Германа Машабу из-за его удаленного поста о чествовании памяти бывшего президента Мозамбика Саморы Машела. Ламола заявил, что комментарии политика глубоко тревожат и отражают политику, которую продвигают Машаба и его партия, сообщает TimesLIVE.

Спор после церемонии в Мбузини

Заявление министра прозвучало после его участия в церемонии по случаю 40-й годовщины гибели Машела, которая состоялась в понедельник в мемориале Саморы Машела в Мбузини, провинция Мпумаланга. Ламола подчеркнул, что Машел погиб в ЮАР после встречи в Лусаке, посвященной освобождению угнетенных людей в Южной Африке и других странах.

По словам министра, жители ЮАР должны признавать жертвы соседних государств в борьбе против апартеида. Он отметил, что цену свободы заплатили не только южноафриканцы, но и соседние страны, в частности Мозамбик.

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Удаленный пост Машабы

Машаба отреагировал на видео с дочерью бывшего президента Жозиной Машел, которая говорила о необходимости сохранять наследие своего отца. В посте политик заявил, что Самора Машел был президентом Мозамбика, а не ЮАР, и что его жертвы следует чтить в Мозамбике. Позднее этот пост был удален.

Самора Машел, один из лидеров освободительной борьбы и первый президент независимого Мозамбика, погиб 19 октября 1986 года в авиакатастрофе в горах Лебомбо возле Мбузини, недалеко от границ ЮАР с Мозамбиком и Эсватини. Вместе с ним погибли еще 34 человека, среди которых были кубинские врачи и послы Замбии и тогдашнего Заира. Мемориал на месте катастрофы открыл Нельсон Мандела в 1999 году.

В церемонии в Мбузини приняли участие президент Мозамбика Даниел Шапу, первая леди Гуэта Шапу, вдова Саморы Машела Граса Машел, выжившие после катастрофы и семьи погибших.

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