Министр Японии по вопросам регуляторной реформы Хироси Накацука заявил, что стремится сделать технологии беспилотного управления и сервисы райдхейлинга более доступными. Он хочет ускорить развертывание автономного транспорта путем снятия различных регуляторных ограничений и сбора данных, сообщает The Japan Times.

Развитие автономного транспорта

Накацука сообщил об этих намерениях в интервью в Токио. Он также поднял вопрос райдхейлинга — услуг, при которых обычные водители перевозят пассажиров за плату на собственных автомобилях.

По словам министра, изменения в системе часто вызывают сопротивление. Самой большой проблемой он назвал обеспечение достаточного объема транспортных услуг. Правительство Японии планирует создать профильную панель для обсуждения этого вопроса.

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Работа в правительстве и политика в отношении детей

Накацука занял должность после кадровых изменений в кабинете министров в сентябре. Он стал первым членом правительства от Партии инноваций Японии, которая является коалиционным партнером правящей Либерально-демократической партии.

Министр заявил, что через год после заключения коалиционного соглашения сотрудничество двух политических сил перешло на новый этап, поскольку распространилось на уровень правительства. Накацука также сказал, что его партия, созданная для проведения реформ, должна способствовать изменениям без влияния устоявшихся интересов.

Помимо регуляторной реформы, Накацука отвечает за политику в отношении детей. Он выразил намерение улучшить условия для конфиденциальных родов, когда женщина раскрывает свою личность только медицинскому учреждению. Среди проблем он назвал недостаточную послеродовую поддержку матерей и необходимость гарантировать детям право знать свое происхождение. Правящие партии изучают соответствующие системы других стран и обсуждают вопросы, связанные с такими родами, а правительство рассмотрит необходимость законодательной базы.

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