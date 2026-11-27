Министр внешней торговли Нидерландов Сьорд Сьордсма заявил в ходе парламентских дебатов, что страна не позволит США диктовать ей условия в отношении экспорта оборудования для производства чипов в Китай. Речь идет об американском законопроекте, который может ограничить деятельность нидерландской компании ASML на китайском рынке.

Ограничения для ASML

Как сообщает Anadolu Agency, Сьордсма назвал этот вопрос делом национального интереса Нидерландов. По данным нидерландского общественного вещателя NOS, министр заявил, что ограничения, предложенные в рамках MATCH Act, заходят «очень, очень далеко».

Законопроект может предоставить Вашингтону полномочия определять, какое оборудование для производства полупроводников другие страны могут поставлять в Китай. Он также может запретить ASML обслуживать установки, которые компания уже продала китайским клиентам.

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Координация с ЕС

По данным NOS, Китай обеспечивает около 30% доходов ASML. Правительство Нидерландов лоббирует против законопроекта, а Сьордсма прошлым летом посещал Вашингтон, чтобы отстаивать интересы компании.

Министр также отметил, что инициатива может иметь последствия для всего Европейского союза. Правительство Нидерландов работает с Брюсселем и готовится к возможному принятию документа Конгрессом США.

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