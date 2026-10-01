В Нигерии государственный министр по нефтяным ресурсам и газу Экперикпе Экпо заявил, что федеральные власти, власти штата и местные власти объединят свои силы для обеспечения убедительной победы партии All Progressives Congress (APC) на выборах 2027 года в штате Аква-Ибом. Об этом сообщает Premium Times.

Экпо сделал заявление на политическом митинге в районе местного самоуправления Этим-Экпо, где представил кандидата APC в Палату собрания штата Аква-Ибом. Он сказал участникам, что избирательный округ в парламент штата, федеральный и сенаторский округа, а также весь штат должны дать APC результат «100 из 100».

Заявление министра

Чиновник подчеркнул, что говорит как федеральный министр, и заявил о намерении объединить «федеральную мощь» с возможностями властей штата и местного самоуправления. Он не объяснил, что именно подразумевает под таким объединением и каким образом его планируют осуществить.

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Пресс-секретарь министра Луи Иба не ответил на запрос Premium Times о значении этого заявления. Издание отмечает, что он прочитал сообщение в WhatsApp, однако не отреагировал на него, как и на последующее напоминание и телефонный звонок.

Предыдущие заявления

В сентябре представитель APC в Аква-Ибоме и старший адвокат Нигерии Эммануэль Эноидем заявил, что депутат Палаты представителей Клемент Джимбо будет вновь избран в 2027 году «нравится это кому-то или нет». Джимбо представляет федеральный избирательный округ Абак/Этим-Экпо/Ика.

Позднее Эноидем сказал изданию, что обращался прежде всего к членам APC, которые, по его мнению, должны поддерживать кандидатов своей партии. В то же время он признал право избирателей свободно выбирать кандидатов. Premium Times отмечает, что Экпо прямо не угрожал насилием, но его слова вызвали вопросы о нейтральности государственных институтов перед выборами.

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