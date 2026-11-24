Министр цифровизации Германии Карстен Вильдбергер заявил в Берлине, что для перехода европейского бизнеса TikTok под контроль европейских инвесторов недостаточно приобрести только платформу. По его словам, в Европу должны перейти также технологии, обеспечивающие ее работу.

Не только платформа

Как сообщает Politico Europe, Вильдбергер назвал инициативу интересной, однако подчеркнул: необходимо выяснить, что именно Европа сможет получить в рамках потенциальной сделки. Он отметил, что речь идет не только о доступе к сервису, но и о технологических возможностях, стоящих за ним.

По мнению министра, в Европу должны перейти технологии, связанные с рекламой, анализом данных и пользовательским опытом. Он поставил под сомнение целесообразность покупки платформы, если эти ключевые технологические процессы останутся за пределами Европы.

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Планы инвесторов и правовые вопросы

Вильдбергер отметил, что базирующаяся в Пекине материнская компания TikTok ByteDance сначала должна согласиться на сделку с европейскими инвесторами. После этого сторонам потребуется определить, какие части платформы и ее технологий могут быть переданы. В то же время он не исключил европейского решения, если технологический трансфер будет возможен и найдутся частные инвесторы.

В прошлую пятницу Ваймер заявил в Брюсселе, что уже обсуждает с европейскими инвесторами приобретение контрольного пакета европейского бизнеса TikTok. По его словам, группа инвесторов готова вложить от 25 до 30 млрд евро. Германия и Австрия обосновали эту инициативу опасениями относительно влияния платформы на европейскую демократию.

Механизм реализации такого плана остается неясным. Критики указывают, что правовых оснований для принудительной продажи европейского бизнеса TikTok сейчас нет, а офис Ваймера не представил конкретного плана. Представитель TikTok назвал инициативу необоснованной и заявил, что платформа уже подпадает под действие европейских правил, в частности Акта о цифровых услугах и Общего регламента ЕС по защите данных.

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