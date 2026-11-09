Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф поддержал идею создания в стране до 12 провинций, подчеркнув, что новые административные единицы не следует формировать по языковому, этническому или политическому признаку. Об этом сообщает Dawn.

Аргумент о доступности власти

В комментарии Geo News Асиф заявил, что дискуссия о новых провинциях продолжается уже два месяца. По его мнению, рост населения Пакистана требует меньших административных единиц, которые смогут эффективнее предоставлять государственные услуги.

Министр считает, что принятие решений не должно сосредотачиваться только в провинциальных столицах — Лахоре, Карачи, Кветте и Пешаваре. Он также призвал передать больше полномочий и финансовых ресурсов местным органам власти, поскольку средства федерального правительства, по его словам, в основном остаются под контролем провинциальных администраций.

Асиф заявил, что органы местного самоуправления, которые должны получать эти ресурсы, до сих пор зависят от провинциальных властей в вопросах финансирования и полномочий. Он призвал политиков пересмотреть отношение к распределению власти, отметив, что публичные представители получают свои полномочия от граждан.

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Сообщения о конституционных изменениях

Заявление министра прозвучало на фоне сообщений о возможном разделении Пакистана на 12 провинций посредством потенциальной 28-й поправки к конституции. По данным СМИ, также рассматривается проведение общенационального референдума.

Согласно этим сообщениям, Пенджаб могут разделить на четыре провинции, Хайбер-Пахтунхву и Белуджистан — на три каждую, а Синд — на две. Асиф упомянул историческую схему One Unit, в рамках которой провинции Западного Пакистана ранее были объединены в одну административную единицу, а затем эта система была отменена.

Требование партии MQM-P

Тем временем партия «Муттахида Кауми Мувмент — Пакистан» (MQM-P) на встрече в Карачи вновь потребовала создать новые административные единицы в Синде. Руководство партии заявило, что это необходимо для передачи полномочий и ресурсов на местный уровень и обеспечения базовых муниципальных услуг.

Глава MQM-P и федеральный министр Халид Макбул Сиддики назвал среди приоритетов партии прекращение лишения городского Синда, создание новых административных единиц и победу на предстоящих местных выборах.

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