Министр обороны Австралии Ричард Марлз отверг предостережения Бюджетного управления Конгресса США относительно возможной дополнительной нагрузки на американские верфи из-за поставок Австралии атомных подводных лодок в рамках партнерства AUKUS. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Отчет о производственных возможностях

В отчете, опубликованном в пятницу, Бюджетное управление Конгресса США отметило, что поставки атомных подводных лодок Австралии могут усилить давление на американские судостроительные предприятия, которые уже сталкиваются с производственными трудностями. Ведомство указало, что наращивание производства для замены подводных лодок, проданных Австралии, увеличит сложности для ВМС США и верфей.

Марлз заявил, что ожидает появления подобных отчетов в течение следующего десятилетия, однако это не вызывает у него обеспокоенности. По его словам, реализация AUKUS продолжается.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Финансирование AUKUS и дата-центры

Партнерство в сфере безопасности AUKUS, созданное в 2021 году Австралией, США и Великобританией, предусматривает сотрудничество по разработке атомных подводных лодок для Королевского военно-морского флота Австралии. Великобритания пообещала направить на проект 4 млрд фунтов стерлингов, США — 17,5 млрд долларов, а Австралия обязалась выделить более 30 млрд австралийских долларов.

Отдельно Марлз преуменьшил значение предупреждений президента США Дональда Трампа о возможных значительных налогах для американских компаний в сфере искусственного интеллекта, которые будут строить дата-центры за рубежом. Австралийский министр заявил, что развитие такой инфраструктуры в Австралии также будет отвечать интересам безопасности США, поскольку концентрация всей инфраструктуры в одной стране создает уязвимость.

На этой неделе Австралия подписала возглавляемое США соглашение о выявлении уязвимых цепочек поставок и защите чувствительных технологий искусственного интеллекта от кражи и внешнего вмешательства. По словам Марлза, соглашение также поощряет строительство дата-центров за пределами США.

Читай нас в