Министр обороны США Пит Хегсет во время брифинга в Пентагоне 10 ноября заявил, что считает войну с Ираном необходимой, несмотря на ее непопулярность. Он также отреагировал на критику вице-президента Джей Ди Вэнса, который ранее связал войну со значительными потерями Республиканской партии на промежуточных выборах.

Как сообщает The Hill, Хегсет сказал, что не намерен обмениваться обвинениями с Вэнсом, которого назвал важным членом команды. По его словам, политика не является его главной задачей: он сосредоточен на работе оборонного ведомства и готовности военных.

Позиция по войне

Хегсет поддержал позицию президента Дональда Трампа, который заявлял, что снова начал бы войну с Ираном, даже при условии ее непопулярности. Глава Пентагона сказал, что это было сделано, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Он также сослался на оценку госсекретаря Марко Рубио, согласно которой этот шаг мог быть непопулярным, но необходимым.

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Попытка импичмента

Брифинг Хегсета стал первым в Пентагоне за 189 дней и состоялся после того, как конгрессмен-республиканец Томас Мэсси 9 ноября представил восемь статей импичмента против него. Мэсси обвинил главу оборонного ведомства в нарушении Конституции и других законов во время военных операций США в Иране, Йемене, Венесуэле и Карибском регионе.

Хегсет назвал инициативу фарсом и трюком, не упомянув Мэсси по имени. Он сравнил ее с двумя процедурами импичмента против Трампа во время его первого президентского срока. Позднее Трамп в Truth Social похвалил Хегсета за защиту от инициативы Мэсси. Ожидалось, что в тот же день члены Палаты представителей рассмотрят процедурный шаг, который должен был определить, будут ли восемь статей импичмента продвигаться дальше.

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