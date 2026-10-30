Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми во время расширенной встречи министров обороны АСЕАН на филиппинском острове Себу заявил, что Токио не откажется от политики исключительно оборонного характера. Он выступил на фоне обвинений Китая в том, что Япония ускоряет ремилитаризацию. Об этом сообщает The Japan Times.

Пересмотр документов в сфере безопасности

Коидзуми заявил, что Япония до конца года пересмотрит три ключевых документа в сфере безопасности, в том числе Стратегию национальной безопасности. По его словам, изменения должны усилить способность страны защищаться и способствовать безопасности региона.

Министр подчеркнул, что Япония и далее будет придерживаться курса миролюбивого государства, верховенства права, прозрачности и уважения к суверенитету. Он также отметил, что для сохранения оборонной политики стране необходимо укреплять возможности сдерживания угроз.

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Министерство обороны Японии определяет этот подход следующим образом: сила может применяться только в случае нападения, в минимально необходимом для самообороны объеме, а страна должна обладать лишь минимально необходимыми для самообороны возможностями.

Спор с Пекином

Оборонный курс Японии в последние годы стал предметом дискуссий из-за развития потенциала контрудара, предусматривающего возможность поражения баз противника, а также из-за рассмотрения пересмотра трех неядерных принципов. На саммите Коидзуми также упомянул апрельские изменения правил экспорта оборонной продукции, которые открыли путь к передаче смертоносного оружия.

Министерство обороны Китая в тот же день осудило усиление японского военного присутствия на юго-западных островах и заявило об ускорении ремилитаризации Японии. Коидзуми ранее отвергал такие обвинения, подчеркивая миролюбивую репутацию Японии и заявляя, что ее не поколеблют дезинформация и манипулирование информацией.

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