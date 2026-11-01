Министр обороны Ирана Мехрдад Ахлаги Кетабчи заявил, что страна быстро укрепляет боевые возможности своих вооруженных сил, чтобы быть способной реагировать без географических ограничений. По его словам, Тегеран решительно работает над развитием «умных» боевых возможностей вооруженных сил.

Заявление министра обороны

Ахлаги Кетабчи заявил, что модернизация происходит в соответствии с указаниями верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Он также заявил, что Иран не будет застигнут врасплох и не остановится под давлением, а на любую атаку, по его словам, будет дан надлежащий, решительный и эффективный ответ.

Министр добавил, что Иран не откажется от научного и технологического развития из-за угроз или давления. О его заявлениях сообщает Anadolu Agency.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Посредничество по переговорам

Заявления прозвучали на фоне посреднических усилий Катара и Пакистана, направленных на возобновление переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Агентство также сообщает о прогрессе в непрямых переговорах в Дохе. Стороны стремятся достичь договоренностей по иранской ядерной программе, смягчению санкций и безопасности судоходства через Ормузский пролив.

В материале также отмечается, что напряженность в регионе сохраняется после атак США и Израиля на Иран 28 февраля и последующего ответа Тегерана в регионе. Несмотря на дипломатические усилия и меморандум, подписанный Вашингтоном и Тегераном в июне, напряженность относительно договоренностей по безопасности и навигации через Ормузский пролив сохранялась.

Читай нас в