Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой запуск ракет или беспилотников в сторону Израиля приведет к ударам по южным пригородам Бейрута в Ливане. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявления о расширении оккупации

Кац также заявил, что Израиль может расширить оккупацию в направлении районов Набатия и Литани, если ливанская группировка «Хезболла» присоединится к атаке Ирана. По его словам, жителей любых вновь захваченных территорий эвакуируют, а сами районы навсегда включат в то, что Израиль называет своей зоной безопасности в Ливане.

Министр также заявил, что Израиль не выведет войска с юга Ливана, пока «Хезболла» не будет разоружена по всей стране.

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Разрушения и переговоры в США

Кац заявил, что израильские силы разрушили более 60 ливанских деревень, в которых насчитывалось 23 тысячи домов. Он утверждает, что эти населенные пункты использовались «Хезболлой» в военных целях. Также он заявил, что Израиль создал на территории Ливана зону безопасности площадью 700 квадратных километров и переместил около 200 тысяч жителей.

Его заявления прозвучали во время переговоров военных делегаций Ливана и Израиля при посредничестве США в штаб-квартире Центрального командования США в Тампе, штат Флорида. 26 июня Ливан и Израиль подписали поддержанное США рамочное соглашение, предусматривавшее постепенный вывод израильских войск с ливанской территории, развертывание ливанской армии и разоружение «Хезболлы».

По данным агентства, с 2 марта Израиль осуществляет атаки на Ливан, в результате которых тысячи людей погибли или получили ранения, а более 1,5 миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на рамочное соглашение, Израиль продолжал атаки на юге Ливана и удерживает ливанские территории, в том числе районы, которые он контролирует десятилетиями, а также территории, захваченные во время более поздних войн и военных операций.

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