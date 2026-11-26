Министр обороны Израиля Исраэль Кац 26 ноября пригрозил начать новую военную операцию в секторе Газа, которая, по его словам, будет предусматривать перемещение на юг около 1 млн палестинцев. Об этом он написал в социальной сети X.

Кац утверждает, что израильская армия разрушила 70% сектора Газа и контролирует эти районы, в том числе Филадельфийский коридор вдоль границы Газы с Египтом. Контроль ХАМАС над остальной территорией он назвал иллюзией и заявил, что группировка должна добровольно сложить оружие в соответствии с планом президента США Дональда Трампа по разоружению Газы или столкнуться с действиями израильской армии.

Запланированная операция

По словам Каца, операция «Колесницы Гедеона II» будет предусматривать еще одно перемещение 1 млн жителей Газы на юг и зачистку района по модели Рафаха и Бейт-Хануна. Он также заявил, что для людей, которые захотят выехать из Газы, якобы создадут условия для организованной эмиграции, а необходимая организационная инфраструктура уже существует.

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Кац также пригрозил главе политбюро ХАМАС Халилю аль-Хайе, который находится за пределами палестинских территорий. По данным источника, аль-Хайя пережил израильскую атаку в Дохе в 2025 году.

Гибель чиновника в Дейр-эль-Балахе

Министр заявил, что израильская армия убила Халеда Абу Наду, которого он назвал ответственным за экономическое и образовательное направления ХАМАС в Газе, а также еще одного высокопоставленного представителя группировки. Местные источники и очевидцы сообщили Anadolu Agency, что 56-летний Халед Махмуд Абу Нада, заместитель министра образования в Газе, погиб вместе со своей 49-летней женой Абир Мохаммед Абу Надой в результате израильского авиаудара по квартире в жилом доме в Дейр-эль-Балахе.

По данным Министерства здравоохранения, после вступления в силу соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года в результате израильских атак в Газе погибли по меньшей мере 1 679 палестинцев, еще 6 100 получили ранения. С начала войны в октябре 2023 года, согласно этим данным, погибли более 74 тыс. палестинцев, а более 176 тыс. были ранены.

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