Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми будет находиться на Филиппинах со среды по пятницу для участия в расширенной встрече министров обороны АСЕАН. Он планирует провести двусторонние переговоры с коллегами из США, Филиппин и Южной Кореи, сообщает The Japan Times.

Неопределенность относительно китайской делегации

Встреча Коидзуми с министром обороны Китая Дун Цзюнем пока не подтверждена. Японский министр заявил, что его ведомство еще не выяснило, примет ли глава китайского оборонного ведомства участие в саммите. Коидзуми подчеркнул, что Япония «всегда открыта к диалогу» и готова откровенно обсудить различные вопросы и обеспокоенности, если Дун Цзюнь прибудет на мероприятие.

В понедельник МИД Китая не сообщил, направит ли Пекин на встречу высокопоставленного чиновника или делегацию. Представитель ведомства Го Цзякунь заявил, что формат ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus должен способствовать диалогу, укреплению доверия и сотрудничеству между странами региона. Он также выступил против попыток использовать эту площадку для «собственной выгоды», «подчинить АСЕАН» или создавать проблемы.

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Разногласия в сфере безопасности

На полях прошлогоднего саммита Коидзуми и Дун Цзюнь уже проводили переговоры, длившиеся около 50 минут. Тогда японский министр назвал вопросы безопасности наиболее сложной составляющей отношений Японии и Китая и выразил серьезную обеспокоенность усилением военной активности Китая в Восточно-Китайском море и Тихом океане.

Коидзуми также поднимал вопрос действий китайских государственных судов вблизи контролируемых Японией островов Сэнкаку, на которые претендует и Китай, называя их Дяоюйдао. Он подчеркивал важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.

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