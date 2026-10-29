В городе Себу на Филиппинах министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что наращивание Китаем обычного военного потенциала создаёт условия для давления в Юго-Восточной Азии. Он призвал союзников и партнёров углублять взаимодействие в сфере безопасности, сообщает Channel NewsAsia.

Заявление на встрече министров обороны

Марлз выступил 29 октября на полях встречи министров обороны стран Юго-Восточной Азии. По его словам, Китай осуществляет крупнейшее в мире наращивание обычного военного потенциала со времени окончания Второй мировой войны, при этом Пекин не объясняет причин таких действий.

Австралийский министр добавил, что всё более настойчивое поведение Китая создаёт вызовы для Канберры. Он подчеркнул важность сохранения действующего порядка, основанного на правилах, поскольку именно правила, по его словам, дают средним государствам вроде Австралии возможность действовать.

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Координация Австралии, США, Японии и Филиппин

Марлз также сообщил о встрече с представителями неформальной оборонной и безопасности группы Squad, в которую входят Австралия, Япония, США и Филиппины. Участники договорились усилить координацию оборонной политики.

Китай направляет сотни кораблей береговой охраны, военно-морских и других судов для патрулирования спорных районов Южно-Китайского моря, на большую часть которого претендует Пекин. Согласно международному решению, позиция Китая по этим претензиям не имеет юридических оснований. Филиппины, близкий партнёр Австралии в сфере безопасности, годами противостоят Китаю в этом море. Ранее в этом месяце Манила заявила, что в сентябре присутствие китайских военных и береговой охраны в спорных районах почти удвоилось.

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