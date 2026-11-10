В Германии министр обороны Борис Писториус осторожно оценивает возможное присоединение страны к Global Combat Air Program — совместной японско-британско-итальянской программе разработки истребителя нового поколения. Об этом The Japan Times сообщает со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

Разные позиции в правительстве

Позиция Писториуса отличается от подхода канцлера Германии Фридриха Мерца, который положительно относится к участию страны в GCAP.

Как пишет Handelsblatt, некоторые считают, что Япония, Великобритания и Италия рассматривают Германию прежде всего как финансового участника проекта, а не как равноправного партнера.

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Вариант сотрудничества со Швецией

На этом фоне Федеральное министерство обороны Германии и оборонная промышленность страны, по данным газеты, продвигают похожий формат сотрудничества со Швецией. Правительство Германии рассматривает этот вариант параллельно с GCAP. Также немецкая сторона, как сообщается, имеет вопросы к одной из британских компаний-участниц программы.

В интервью немецким СМИ, опубликованном в субботу, Писториус подчеркнул необходимость проверить, не приведет ли участие Германии в GCAP к задержке разработки истребителя, неприемлемой для вовлеченных стран. По его словам, Германия должна определиться с дальнейшим направлением до марта следующего года.

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