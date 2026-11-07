Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что переговоры с американской компанией Palantir Technologies продолжаются уже несколько месяцев, а все вопросы сотрудничества анализируют военные. Он сказал, что ожидает завершения этого анализа, сообщает RMF24.

Позиция министра

Косиняк-Камыш подчеркнул, что сотрудничество Польши с Palantir не является новым. По его словам, программное обеспечение компании используют, в частности, штаб-квартира НАТО, Украина и большинство армий, имеющих возможность применять системы искусственного интеллекта.

Министр также заявил о значительном лоббизме вокруг технологий искусственного интеллекта. Он добавил, что подписал соглашение о сотрудничестве с Palantir, на основании которого переговоры ведёт Командование компонента Войск обороны киберпространства Польши.

Требования активистов

Накануне депутаты Францишек Стерчевский от «Гражданской коалиции», Дарья Госек-Попёлек от «Левых» и Мацей Конечный от партии «Вместе» вместе с активистами подняли вопрос безопасности данных польской армии, к которым Palantir потенциально мог бы получить доступ.

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Инициаторы кампании «Наши данные» анонсировали протест в Варшаве. Они требуют приостановить подписание соглашения между компанией и Министерством обороны до проведения тщательного и публичного аудита.

Ход сотрудничества

Сотрудничество польского Министерства обороны с Palantir началось с подписания меморандума в декабре 2024 года. В октябре 2025 года министр подписал с компанией письмо о намерениях относительно взаимодействия в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и кибербезопасности. В нём упоминается разработанная Palantir система Maven Smart System Poland и намерение сторон изучить возможность её внедрения.

Согласно данным, обнародованным TVN24, меморандум 2024 года предусматривал практическое тестирование технических решений, обмен информацией, обучение и учения. Критики Palantir обращают внимание на риски для конфиденциальности, непрозрачность работы компании и возможность профилирования людей по их цифровой активности.

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