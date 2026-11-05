Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не отступит под давлением инициатив по его импичменту после того, как демократы получили контроль над Палатой представителей и Сенатом на промежуточных выборах в США. В видео, опубликованном Пентагоном в четверг, он назвал такие инициативы политическим театром и заявил, что они не увенчаются успехом.

Инициатива по импичменту

Как сообщает South China Morning Post, Хегсет имел в виду конгрессмена-республиканца от Кентукки Томаса Масси. Тот призвал провести голосование по импичменту главы Пентагона сразу после возобновления работы Конгресса по завершении промежуточных выборов.

Ранее в этом году Масси не участвовал в выборах в Палату представителей: вместо него кандидатом был выдвинут политик, которого поддержал президент Дональд Трамп. В своем обращении Хегсет заявил, что недовольный и проигравший конгрессмен вместе с союзниками-демократами вносит законопроекты о его импичменте.

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Глава Пентагона утверждал, что его оппоненты пытаются уничтожать политических соперников, поскольку их политика, по его словам, не работает. Он также сравнил инициативы против него с предыдущими попытками объявить импичмент Трампу и заявил, что они не достигнут цели.

Бюджет и позиция Трампа

Хегсет также заявил о необходимости продолжать восстановление американских вооруженных сил. По его словам, для принятия законопроекта о бюджетном согласовании на 2027 финансовый год, касающегося оборонного бюджета объемом 350 млрд долларов, важен каждый голос патриотически настроенного члена Конгресса.

Министр обороны возложил ответственность за состояние страны на бывшего президента Джо Байдена и своего предшественника Ллойда Остина. Трамп в среду, на следующий день после выборов, заявил журналистам, что не рассматривает замену Хегсета и считает, что тот хорошо выполняет свою работу. В то же время CBS News со ссылкой на источники сообщил, что президент спрашивал советников, должен ли глава Пентагона остаться на должности.

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