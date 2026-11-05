На Тайване министр обороны Веллингтон Ку заявил, что Конгресс США продолжит поддерживать укрепление обороноспособности острова после промежуточных выборов, на которых демократы получили контроль над обеими палатами. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Поддержка в Конгрессе

По словам Ку, поддержка Тайваня в американском Конгрессе традиционно носит двухпартийный характер. Он сказал, что Тайбэй продолжит контакты с членами Конгресса и будет поддерживать тесную связь с американским военным ведомством, чтобы связанные с этим продажи вооружений осуществлялись по графику.

Соединенные Штаты являются важнейшим международным партнером Тайваня и поставщиком оружия для острова, хотя официальных дипломатических отношений между ними нет. Законодательство США обязывает Вашингтон предоставлять Тайваню средства для самообороны.

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Отложенный пакет вооружений

В декабре президент США Дональд Трамп одобрил продажу вооружений Тайваню на 11 млрд долларов — крупнейшую такую продажу в истории. В то же время следующий пакет ориентировочной стоимостью 14 млрд долларов остается отложенным.

После встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в мае Трамп назвал этот пакет полезным инструментом для торга и заявил, что держит его на паузе. Китай неоднократно требовал прекратить продажу американского оружия Тайваню, а правительство острова отвергает претензии Пекина на суверенитет над ним.

Эксперты, которых цитирует Reuters, считают, что позиция Вашингтона в отношении Тайваня существенно не изменится, поскольку между демократами и республиканцами существует значительный консенсус по этому вопросу. Они предполагают, что отложенный пакет может быть реализован в следующем году отдельными частями, однако его общая стоимость приблизительно не изменится.

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