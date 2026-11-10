Вальдитара призвал отозвать учебник истории — ANSA English

Министр образования Италии Джузеппе Вальдитара призвал издательство Laterza отозвать учебник истории для старших классов Trame del Tempo 3. В издании утверждается, что правительство премьер-министра Джорджии Мелони вводит меры, которые явно ограничивают свободы.

Претензии к содержанию учебника

Как сообщает ANSA English, в учебнике также отмечается, что нынешнее правительство впервые пришло к власти через столетие после Марша на Рим и через 77 лет после освобождения от фашизма. Авторы считают, что партия Мелони FdI унаследовала это наследие и поддерживает тесную связь со своей базой, которая открыто называет себя фашистской.

Партия FdI направила парламентский запрос по поводу книги. В тексте также говорится, что правительство Мелони отличается введением мер, которые явно ограничивают свободы.

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Заявление министра

Вальдитара высказался за изъятие книги во время встречи с учениками средней школы имени Гоффредо Мамели в Милане. По его словам, изображение нынешнего правительства как такого, которое депортирует и обособляет мигрантов, или как фашистского правительства никому не приносит пользы.

Министр назвал утверждения в учебнике тенденциозными и совершенно недостоверными. По его мнению, издательству следует отозвать текст, который он считает научно неадекватным и создающим риск индоктринации учеников.

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