Министр по вопросам изменения климата Пакистана Мусадик Масуд Малик 20 ноября прибыл в Нью-Дели, Индия, для участия в Цивилизационном диалоге Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщает Anadolu Agency, это первый визит пакистанского федерального министра в Индию после четырехдневного военного конфликта между двумя странами в 2025 году.

Первый визит после конфликта

О прибытии Малика Высокая комиссия Пакистана в Нью-Дели сообщила в публикации в социальной сети X. Предыдущий визит пакистанского чиновника такого уровня в Индию состоялся в 2023 году.

Поездка министра проходит на фоне напряженных отношений между Исламабадом и Нью-Дели. После прошлогоднего конфликта страны понизили уровень двусторонних отношений.

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Цивилизационный диалог ШОС

Индия проводит трехдневный Цивилизационный диалог ШОС с пятницы по воскресенье. Ожидается, что мероприятие откроет премьер-министр Индии Нарендра Моди. В нем участвуют представители 10 государств-членов организации.

По информации индийского правительства, форум призван отметить богатое и взаимосвязанное цивилизационное наследие региона, укрепить контакты между людьми и способствовать межкультурному диалогу и сотрудничеству. ШОС была основана в 2001 году, а позднее к ней присоединились Индия, Пакистан, Иран и Беларусь.

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