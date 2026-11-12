В Панаме министр безопасности Франк Абрего заявил, что отдельные полицейские, тюремные охранники и сотрудники пенитенциарной системы помогают заключённым проносить в тюрьмы запрещённые предметы. Об этом он сказал 12 ноября в западной провинции Чирики, сообщает The Rio Times.

Абрего утвердительно ответил на вопрос, помогают ли полицейские задержанным. Так же он ответил в отношении тюремных охранников и сотрудников пенитенциарной системы. По словам министра, бывший руководитель тюремной службы Чанан Сингх лишь озвучил очевидные вещи.

Отставка руководителя тюремной системы

Заявление Абрего прозвучало на следующий день после отставки Сингха, который возглавил пенитенциарную систему в июле. Это произошло после побега 195 заключённых из тюрьмы Ла-Хойита 1 июня 2026 года.

Министерство правительства Панамы, которому подчиняются тюрьмы, сообщило, что Сингх покинул должность по личным причинам. Его преемником назвали Фабиана Камарго. В то же время Сингх объяснял отставку тем, что просил вывести полицию из внутренних помещений Ла-Хойиты, но не получил конкретного ответа от Абрего или директора полиции.

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По утверждению Сингха, полицейские оставались в блоках тюрьмы, в том числе в секторе C, где содержатся 260 человек, и он не мог туда попасть.

Позиция силовых ведомств

Абрего заявил, что полиция должна была покинуть тюрьмы ещё 18 лет назад, поскольку её роль предполагалась как временная. Однако, по его словам, пенитенциарная служба до сих пор не взяла полный контроль над учреждениями, поэтому полиция заполняет этот пробел.

Директор Национальной полиции Хайме Фернандес назвал отставку Сингха его личным решением и заявил, что правоохранители и далее будут поддерживать Министерство правительства в тюрьмах. Он также сообщил, что в этом году полиция изъяла 265 спутниковых интернет-антенн Starlink, тогда как в прошлом году их было почти 40. Количество изъятого оружия, по его словам, выросло примерно с 50 до 109 единиц.

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