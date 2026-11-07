Министр по делам аборигенов Западной Австралии Дон Панч согласился посетить Порт-Хедленд после критики его позиции по поводу кризиса защиты детей коренных народов. Дата визита пока не определена, сообщает ABC News.

Панч заявил, что работает над этими вызовами непублично, однако подчеркнул: его ведомство не несет прямой ответственности за жилье, здравоохранение или защиту детей. По его словам, благополучие аборигенов является коллективной ответственностью кабинета правительства, тогда как его портфель включает управление земельными ресурсами, переговоры о компенсациях по делам о правах коренных народов на землю и охрану культурного наследия.

Критика старейшин и оппозиции

Старейшина народа кариарра Патрисия Мейсон призвала Панча уйти в отставку. Она заявила, что члены правительства перекладывают ответственность между министерствами. Старейшина народа ньямал Линда Дугиби также выразила обеспокоенность будущим детей коренных народов, находящихся в приемных семьях, и их родителей.

Лидер оппозиции Западной Австралии Бейзил Земпилас заявил, что во время поездки в регион увидел сообщество, нуждающееся в помощи и лидерстве. Он раскритиковал премьер-министра Роджера Кука за поздний визит в Порт-Хедленд, а Панча — за то, что тот до сих пор не приехал в это сообщество.

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Вопрос нескольких ведомств

Министр по защите детей Джессика Стойковски уже назначила самого старшего специалиста штата по ведению дел для надзора за расследованиями в Порт-Хедленде и направила туда дополнительных сотрудников. В то же время ABC отмечает, что проблемы защиты детей также связаны с жилищными трудностями, бездомностью, проблемами со здоровьем и зависимостями, пропусками учебы и домашним насилием.

Доля детей из числа аборигенных народов, находящихся под опекой государства в Западной Австралии, примерно в 19 раз выше, чем среди неаборигенного населения. Ежегодный отчет правительства штата о выполнении программы Closing the Gap не зафиксировал изменений в сфере защиты детей и показал ухудшение показателей развития детей.

Панч заявил в парламенте, что регулярно встречается с традиционными владельцами земель и сотрудничает с министрами, чьи портфели напрямую влияют на сообщества коренных народов, в том числе с министром по защите детей.

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