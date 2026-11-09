Министр энергетики Греции Ставрос Папаставру заявил, что Афины не обращались к Турции за разрешением на выдачу навигационного предупреждения NAVTEX для запланированных исследований морского дна между Критом и Кипром. Работы связаны с проектом Great Sea Interconnector. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По словам Папаставру, Турция неоднократно требовала, чтобы Греция получила разрешение на продолжение проекта, однако этого не произошло. Он подчеркнул, что разрешение на выдачу NAVTEX дала только Греция, а информация, которую Франция передала Турции, не была прямым или косвенным запросом на разрешение.

Франция проинформировала Анкару

Представитель правительства Греции Павлос Маринакис подтвердил, что проект, по его словам, реализуется по плану. Он заявил, что разрешение на проведение исследований запрашивали только у греческих и кипрских властей.

Маринакис также подтвердил, что Франция направила Анкаре дипломатическую ноту — note verbale. Это связано с тем, что судно Abeille Marengo, которое должно проводить исследования, ходит под французским флагом. В то же время представитель отметил, что это уведомление не означает признания турецких претензий на морские районы, где планируются работы.

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Реакция Турции

NAVTEX выдали в прошлую пятницу. После этого Министерство иностранных дел Турции заявило, что французское судно должно провести незаконные морские научные исследования в связи с несанкционированной прокладкой кабеля на континентальном шельфе, который Турция считает своим. В ведомстве также заявили, что Турция отменила навигационные предупреждения, выданные греческими и кипрскими властями.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что его страна не будет возражать против исследований между Критом и Кипром при условии предварительного письменного уведомления об этих планах.

Спор связан с разными позициями Афин и Анкары относительно морских зон между Критом и Кипром. Греция и Республика Кипр ссылаются на Конвенцию ООН по морскому праву и считают, что острова имеют право на полную исключительную экономическую зону. Турция, не являющаяся стороной этой конвенции, придерживается другой позиции.

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