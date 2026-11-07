В Южной Корее министр труда Ким Ён Хун поручил усилить надзор за компаниями, где повторяются аналогичные тяжёлые производственные аварии. Чиновник заявил о политике нулевой терпимости к неустранённым нарушениям правил безопасности. Об этом Korea Herald сообщило по итогам экстренного совещания с участием руководителей 49 региональных управлений труда.

Внеплановые проверки

По поручению министра региональные управления труда должны существенно усилить мониторинг после инспекций. Цель этих мер — не допустить смертельных аварий на объектах, которые ранее уже инспектировались или проходили аудит.

Рабочие места, где ранее выявили нарушения требований безопасности, будут повторно проверять без предварительного уведомления. Инспекторы должны выяснить, внедрены ли необходимые меры для устранения недостатков. Длительные или неустранённые нарушения, по словам Кима, должны строго рассматриваться в рамках политики нулевой терпимости.

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Внимание к предприятиям с повторными инцидентами

Министр также призвал руководителей региональных управлений особенно серьёзно относиться к компаниям, где неоднократно происходят смертельные или тяжёлые аварии. Он отметил, что надзор за такими предприятиями следует осуществлять с такой же серьёзностью и интенсивностью, как специальные инспекции.

Центральный аппарат министерства сосредоточится на законодательной и бюджетной поддержке во время очередной сессии Национального собрания, тогда как региональные офисы должны усилить контроль непосредственно на рабочих площадках. На совещании руководители региональных учреждений также представили приоритетные меры для сокращения числа смертельных случаев на производстве до конца года.

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