В Германии Министерство труда и социальных дел подготовило первый проект пенсионной реформы. Документ, разработанный ведомством министра труда Александра Швайцера, предусматривает сохранение возможности досрочного выхода на пенсию без сокращения выплат после 45 лет страхового стажа. В то же время правила расчета такого стажа планируют ужесточить, сообщает Tagesschau.

Изменения для досрочных пенсий

Периоды, когда человек получал пособие по безработице или выплаты по больничному, больше не предлагают засчитывать в 45 лет страхового стажа. При этом периоды ухода за детьми или родственниками по-прежнему будут учитываться. Так называемой пенсией с 63 лет часто называют досрочную пенсию для людей с особо длительным страховым стажем, хотя для лиц, родившихся с 1964 года, она фактически доступна с 65 лет. В настоящее время обычный пенсионный возраст в стране составляет 66 лет и четыре месяца.

Проект также предусматривает более дорогой досрочный выход на пенсию для людей, имеющих не менее 35 лет страхового стажа. С 1 июля 2028 года снижение пенсии за каждый месяц досрочного выхода предлагают повысить с 0,3% до 0,4%. При выходе на пенсию на два года раньше выплата будет меньше на 9,6% вместо нынешних 7,2%. Минимальный возраст для такого выхода планируют повысить с 63 до 64 лет. С 2031 года также предлагают запустить механизм привязки пенсионного возраста к продолжительности жизни.

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Мини-работы и накопительная пенсия

С 2028 года работников на мини-работах планируют обязать уплачивать взносы на пенсионное страхование. Действующие освобождения от обязательного страхования должны прекратить действие в конце 2027 года, однако учащихся младше 21 года хотят освободить от этой обязанности. Возраст перехода на частичную занятость перед пенсией планируют повысить с 55 до 58 лет, а модель с периодом работы и последующим освобождением от работы — отменить с переходным периодом до начала 2030 года.

Реформа также предусматривает введение с 2028 года дополнительного взноса на накопительную пенсию, который поровну будут уплачивать работодатели и работники. Средства планируют инвестировать на фондовом рынке по образцу шведской модели. Дополнительный взнос должен ежегодно увеличиваться на 0,5 процентного пункта и достичь 2 процентных пунктов в 2031 году.

Кроме того, с 2030 года предлагают ввести обязательное пенсионное страхование для новых самозанятых лиц. Оно также должно стать обязательным для членов правления акционерных обществ, а для депутатов Бундестага — со следующего созыва парламента. Проект является рабочей версией: спорные положения еще должны согласовать канцелярия, Министерство финансов и Министерство труда и социальных дел.

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