В парламенте Сингапура старший министр К. Шанмугам отверг предложение депутата оппозиционной Рабочей партии Фадли Фавзи поднять вопрос израильских поселений и насилия со стороны поселенцев на Западном берегу реки Иордан во время встречи представителей Министерства внутренних дел с израильскими чиновниками. Как сообщает Channel NewsAsia, Шанмугам назвал такой подход абсурдным и беспрецедентным.

Позиция правительства

Шанмугам, который также занимает должности координирующего министра по вопросам национальной безопасности и министра внутренних дел, заявил, что Сингапур не может строить международные отношения по принципу, согласно которому каждое министерство поднимает вопросы международного права на каждой встрече с иностранными коллегами.

По его словам, общую позицию Сингапура в отношении других государств, а также формат и целесообразность встреч определяют Министерство иностранных дел и кабинет министров. Отдельные ведомства при этом занимаются вопросами, непосредственно входящими в их компетенцию. Шанмугам добавил, что для Сингапура как малого государства важно соблюдение международного права, однако это не означает необходимости повторять позицию страны на каждой встрече.

Аргументы депутата

18-минутная дискуссия стала продолжением парламентского запроса Фавзи от 7 октября относительно встречи сингапурских и израильских чиновников. Депутат, в частности, спрашивал, обсуждали ли стороны проблему поселений и насилия против палестинского гражданского населения на Западном берегу реки Иордан, просил ли Сингапур сохранить переговоры конфиденциальными и почему в отношении публикации Haaretz не было выдано распоряжение об исправлении.

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Фавзи заявил, что во время этой встречи было бы уместно подтвердить позицию Сингапура, согласно которой израильские поселения на Западном берегу реки Иордан являются незаконными по международному праву, а насилие со стороны поселенцев вызывает глубокую обеспокоенность. Он подчеркнул, что такие вопросы следует поднимать только тогда, когда они релевантны и отвечают интересам страны, и отверг утверждение, что предлагал поднимать все двусторонние или внешнеполитические темы на каждой встрече.

Спор о визите

Запрос Фавзи был связан с сообщением израильской газеты Haaretz от 7 сентября о якобы тайном визите в Сингапур делегации с участием представителей Тюремной службы Израиля и Министерства национальной безопасности. Издание также утверждало, что стороны обсуждали смертную казнь, однако Министерство внутренних дел Сингапура это опровергло.

Шанмугам также обвинил Фавзи в попытке представить правительство как беспринципное и слишком мягкое по отношению к Израилю, а также рассматривать международные отношения через призму расы и религии. Депутат отверг такую характеристику, заявив, что его позиция касается последовательного, беспристрастного и объективного соблюдения Сингапуром международного права.

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