В Токио министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэй Аказава заявил, что функция автоматического перевода в соцсети X трижды неправильно передавала имена чиновников, с которыми он проводил встречи. По его словам, одна из таких ошибок могла вызвать дипломатическую неловкость в отношениях с Бангладеш.

Ошибка с премьер-министром Бангладеш

Как сообщает Dawn, 28 октября Аказава опубликовал на японском языке пост с фотографиями после встречи с премьер-министром Бангладеш Тариком Рахманом, посетившим Японию. Однако автоматически переведенная английская версия поста содержала имя бывшего премьер-министра Шейх Хасины.

Хасина живет в изгнании в Индии после восстания 2024 года. Аказава подчеркнул журналистам, что знает, кто является действующим главой правительства Бангладеш, и назвал ситуацию серьезной из-за возможного впечатления, будто японский министр не знает имени премьер-министра Бангладеш.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Еще две неточности

Министр также рассказал об ошибке в посте об онлайн-встрече с министром нефти Кувейта Тареком аль-Руми. Автоматический перевод сообщил, что он общался с министром энергетики Катара.

Кроме того, по словам Аказавы, в переведенном посте о встрече с министром торговли США Говардом Латником также было неправильно указано имя чиновника. «Я столкнулся с этим трижды», — сказал японский министр, призвав X исправить инструмент перевода.

Читай нас в