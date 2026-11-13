Министр торговли США Говард Латник согласился добровольно выступить перед Комитетом Сената по банковским делам на фоне двухпартийной обеспокоенности по поводу контроля за экспортом американских чипов. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представительницу министерства Кристен Айхемер.

Председатель комитета, сенатор-республиканец Тим Скотт, направил Латнику и бывшему генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу письма с просьбой выступить перед комитетом в начале декабря. По словам Скотта, показания министра важны для надзора за выдачей и исполнением правил экспортного контроля с учетом интересов национальной безопасности и экономики США.

Вопросы о контроле за чипами

Латник оказался в центре внимания законодателей после сообщений о применении Министерством торговли США экспортных ограничений в отношении чипов Nvidia. По данным нескольких СМИ, ведомство в прошлом году приостановило расследование в отношении сингапурской компании Megaspeed, которую подозревали в содействии контрабанде чипов Nvidia в Китай.

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В публикациях также говорилось, что это расследование могли передать Министерству юстиции США, однако ни Министерство торговли, ни Минюст этого не подтвердили. Axios ранее сообщил, что Латник задержал предоставление разрешения, согласованного президентом Дональдом Трампом и руководителями других ведомств, на меры против компаний, которые подозревали в перенаправлении чипов Nvidia в Китай.

Реакция сенаторов

Сенатор-республиканец Джим Бэнкс, входящий в Комитет по банковским делам, призвал Латника выступить перед Конгрессом. Он заявил Fox News, что, по его мнению, министр, вероятно, воспользовался пробелами в правилах, которые позволили осуществлять некоторые продажи чипов вопреки указаниям Трампа.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен также заявила, что Латник и заместитель министра торговли Джеффри Кесслер должны объяснить, почему не закрыли пробелы в экспортном контроле. Кесслер возглавляет Бюро промышленности и безопасности, ответственное за надзор за экспортными ограничениями США.

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