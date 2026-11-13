Министр транспорта Германии Штеффен Бильгер планирует внедрить по всей стране камеры Monocam высокого разрешения для выявления водителей, пользующихся телефоном за рулем. Сейчас такие устройства применяются только в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, сообщает Tagesschau.

Министерство транспорта хочет создать единую правовую основу для использования Monocam в законе о дорожном движении. Первый законопроект планируют представить в начале 2027 года. Бильгер обосновывает инициативу тем, что ежегодно из-за отвлечения внимания, в частности из-за мобильных телефонов, происходит более тысячи ДТП.

Как работают камеры Monocam

Полиция устанавливает мобильные камеры преимущественно на мостах над автобанами. Устройство снимает транспортные средства сверху под углом и выявляет возможные нарушения запрета на использование телефона за рулем. Программное обеспечение сравнивает изображения примерно с 20 тысячами фотографий, демонстрирующих типичные движения с телефоном.

Окончательное решение о наличии нарушения принимают полицейские после просмотра записи. За использование телефона за рулем обычно предусмотрены штраф в размере 100 евро и один штрафной балл во Фленсбурге. Штраф может достигать 200 евро, также возможно лишение права управления автомобилем на один месяц.

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Результаты в Рейнланд-Пфальце

Рейнланд-Пфальц приобрела пять камер Monocam за 200 тысяч евро. Во время тестирования в 2022 году использование телефонов водителями во время контроля сократилось на 70%. Обычное применение системы полиция начала примерно год назад.

С начала 2026 года камеры выявили в земле около 1 400 нарушений. В полиции Майнца сообщили, что с начала использования Monocam в августе в среднем выявляют до шести случаев использования телефона в час.

Вопросы защиты приватности

Использование Monocam критикуют специалисты по защите данных, поскольку камеры сначала снимают всех проезжающих водителей. Уполномоченный по защите данных Рейнланд-Пфальца Дитер Кугельманн подчеркнул, что снимки и данные непричастных водителей должны немедленно удаляться. По словам представителя полиции Майнца Тило Хинка, данные водителей без подозрения на нарушение удаляются сразу.

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