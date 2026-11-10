В Германии федеральный министр транспорта Штеффен Бильгер защитил введённую в октябре налоговую скидку на топливо, заявив, что она была необходима для снижения расходов автомобилистов. Он сказал об этом в телевизионном формате ARD-Arena, сообщает Tagesschau.

По словам политика от ХДС, многие люди, особенно в сельской местности, зависят от автомобилей, а цены на заправках оставались высокими на протяжении многих месяцев. С начала октября и до конца года государство взимает примерно на 17 центов меньше налогов с каждого литра топлива. Ранее подобную скидку уже вводили весной после скачка цен, связанного с конфликтом вокруг Ирана.

Цена Deutschlandticket вырастет

Экологические организации раскритиковали повторное введение скидки на топливо, в частности из-за предстоящего подорожания билета Deutschlandticket для местного и регионального транспорта. Бильгер назвал этот билет привлекательным предложением даже после роста стоимости.

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С января 2027 года подписка на Deutschlandticket будет стоить 66,80 евро вместо 63 евро. Её цену впервые определили по формуле, учитывающей статистические данные о расходах перевозчиков, в том числе на персонал и энергию. Федеральные власти и земли ежегодно выделяют по 1,5 млрд евро, поскольку более дешёвый билет уменьшает доходы транспортных компаний по сравнению с региональными абонементами.

Против всеобщего ограничения скорости

Министр также выступил против введения всеобщего ограничения скорости на немецких автобанах. Он заявил, что ограничений нет примерно на 70% автобанов и лишь на 4% всех дорог страны, при этом многие водители уже ездят медленнее, пользуются круиз-контролем и стараются экономить топливо. По его мнению, влияние всеобщего ограничения на сокращение выбросов CO2 переоценивают.

Бильгер считает, что более эффективным решением являются системы, корректирующие разрешённую скорость в зависимости от интенсивности движения, погоды и пробок. Партия Зелёных в этом году вновь предложила установить ограничение на уровне 130 км/ч, а экологические организации подчёркивают, что такой шаг может повысить безопасность и сократить выбросы CO2.

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