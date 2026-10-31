В Кении участок трассы Рирони—Найваша планируют открыть для автомобилистов в декабре вместо конца октября. О новом сроке после инспекции строительных работ в Найваше сообщил министр транспорта Дэвис Чирчир, передает Nation Kenya.

Работы продолжаются

Участок трассы Рирони—Мау-Саммит планировали открыть до 31 октября. Еще 10 сентября Чирчир заявил, что участок Рирони—Найваша завершат примерно за полтора месяца.

Проверка Nation Kenya в пятницу показала, что строительство все еще продолжалось. Рабочие сооружали опоры для развязки в Найваше, а отдельные части дороги оставались без асфальта. Автомобили двигались по трассе во время работ, а на недостроенных участках возникали пробки.

По словам министра, подрядчик почти завершил земляные работы и вскоре должен начать укладку асфальта.

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Строительство коридора

Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства консорциумом China Road and Bridge Corporation и Национальным фондом социального обеспечения Кении. Президент Уильям Руто официально запустил его 28 ноября 2025 года.

Первый участок охватывает около 138 км: 81-километровую дорогу Рирони—Гилгил и примерно 57 км маршрута Рирони—Май-Махиу—Найваша. Второй участок длиной около 94 км между Гилгилом, Накуру и Мау-Саммитом строит Shandong Road and Bridge International. Оба участка являются частью коридора Рирони—Накуру—Мау-Саммит, важного для перевозок между Найроби и западной частью Кении.

Чирчир также предупредил, что ремонт крупных дорог в стране может замедлиться из-за острой нехватки битума. Он связал дефицит с конфликтами на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива и заявил, что за последние шесть месяцев стоимость битума выросла с 90 до 220 шиллингов за килограмм.

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