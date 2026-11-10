В Малайзии министр транспорта и лидер Партии демократического действия Энтони Лок объявил, что его отставка вступает в силу немедленно. Это произошло после решения Высокого суда Куала-Лумпура разрешить бывшему премьер-министру Наджибу Разаку отбывать назначенное наказание под домашним арестом, сообщает Channel NewsAsia.

Позиция министра

Лок заявил, что решение о немедленной отставке соответствует позиции, которую он объяснял ранее. В прошлую пятницу он сообщил, что оставит пост, когда Наджиб Разак начнет отбывать наказание под домашним арестом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Протест против помилования

В сентябре Лок впервые объявил о намерении уйти в отставку в знак протеста против условного королевского помилования, предоставленного Наджибу Разаку. Позднее он сообщил, что премьер-министр Анвар Ибрагим попросил его временно остаться на должности.

Партия демократического действия, которую возглавляет Лок, входит в правящую коалицию «Пакатан Харапан» вместе с Партией народной справедливости Анвара Ибрагима. Ранее Лок подчеркивал, что его отставка является решением партии, призванным выразить несогласие с условным королевским помилованием.

Читай нас в