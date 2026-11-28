Министр транспорта Германии Штеффен Бильгер допустил возможность сокращения числа железнодорожных сообщений для повышения пунктуальности Deutsche Bahn. Как сообщает Der Spiegel, министр назвал такой шаг крайней мерой для разгрузки перегруженных железнодорожных узлов.

Сокращения как крайняя мера

Бильгер заявил изданиям Neue Pressegesellschaft, что заказчики перевозок могут убрать отдельные поезда из сети, чтобы разгрузить узлы и улучшить пунктуальность. В то же время он подчеркнул, что этот вариант можно рассматривать только после того, как будут исчерпаны все другие меры.

По словам министра, железнодорожная сеть перегружена во многих местах, а особенно остро проблема проявляется в ключевых транспортных узлах. По его оценке, именно это вызывает задержки поездов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Комиссия готовит предложения

В конце октября Deutsche Bahn объявила о создании независимой экспертной комиссии. Она должна подготовить предложения по более надежной работе железной дороги и оценить, может ли сокращение числа поездов улучшить пунктуальность. Комиссия должна представить результаты своей работы в начале следующего года.

Бывший уполномоченный федерального правительства по вопросам железных дорог и член комиссии Энак Ферлеманн ранее привел возможный пример: между Берлином и Гамбургом поезд дальнего следования мог бы курсировать раз в час, а не дважды в час. По данным Deutsche Bahn, за последние десять лет задержки, вызванные перегруженностью путей, выросли на 150%.

Читай нас в