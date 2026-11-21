Министр транспорта Германии Штеффен Бильгер призвал автомобильные концерны сохранить страну в качестве базы для разработок и производства. Он связал это ожидание с возможным смягчением правил ЕС относительно продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов после 2035 года, сообщает Tagesschau.

Ожидания от автоконцернов

Политик от ХДС заявил газете Neue Osnabrücker Zeitung, что Германия должна оставаться основной базой для разработок и производства автомобилей. По его словам, после политических шагов по отмене запрета на автомобили с ДВС в Европе он ожидает от отрасли четкого обязательства в отношении производственной площадки в Германии.

Бильгер отметил, что нынешняя тенденция противоположна: немецкий автопром сокращает десятки тысяч рабочих мест, а компании рассматривают закрытие заводов. Производители, в частности Volkswagen и Mercedes, объясняют инвестиции за рубежом, среди прочего, высокой стоимостью производства в Германии.

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Возможные правила после 2035 года

Министр заявил, что понимает причины зарубежных инвестиций, однако подчеркнул значение марки Made in Germany для автомобилей. По его мнению, федеральные власти должны снизить нагрузку на бизнес, связанную с расходами на труд, энергию и бюрократию.

Предлагаемое смягчение могло бы позволить автокомпаниям продавать новые автомобили с ДВС и гибриды после 2035 года без штрафных выплат. По данным издания, окончательное решение на уровне ЕС ожидается в декабре.

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