Министр транспорта и коммуникаций Перу Хосе Тангьерлини заявил, что в амазонском регионе Укаяли, в частности в Пукальпе и её аэропорту, нет дефицита топлива. Чиновник опроверг сообщения о его нехватке после того, как селевой поток перекрыл главную дорогу в город. Об этом сообщает The Rio Times.

Оползень на трассе Федерико Басадре

Селевой поток, который в Перу называют «уайко», сошёл 1 ноября 2026 года недалеко от Санта-Росы в провинции Падре-Абад региона Укаяли. По данным Министерства транспорта и коммуникаций, он повредил около 140 метров трассы Федерико Басадре.

Эта дорога является главным автомобильным сообщением между Андами и Пукальпой — городом на реке Укаяли. Национальное дорожное агентство Provías Nacional направило технику из Тинго-Марии и других пунктов для расчистки грунта и камней. В течение двух дней до восстановления движения по дороге пропускали лёгкие транспортные средства, преимущественно мототакси.

7 ноября движение грузового и легкового транспорта, а также пассажирские перевозки восстановили в контролируемом режиме. Власти не сообщили, как долго продлятся эти ограничения и когда трассу откроют без них.

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Поставки топлива и работа аэропортов

Тангьерлини признал, что из-за перекрытия трассы доставлять топливо стало сложнее. По его словам, автоцистерны использовали альтернативный маршрут, который занимал больше времени, но продолжали доставлять топливо в Пукальпу, в том числе в аэропорт.

Заявление прозвучало накануне визита папы римского Льва XIV в Перу. Министерство сообщило, что 15 ноября коммерческие рейсы в аэропорту Куско должны приостановить примерно с 7:00 до 15:00 по местному времени, а в Пукальпе — примерно с 12:00 до 21:00. Аэропорты обоих городов, по информации ведомства, будут работать круглосуточно 14 и 16 ноября.

Публичных данных об объёмах запасов топлива в Пукальпе и её аэропорту нет. В источнике также отмечается, что в предыдущих сообщениях о времени ограничений для рейсов были незначительные расхождения.

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