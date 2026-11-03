В Австралии министр по делам аборигенов Западной Австралии Дон Панч заявил, что не несет прямой ответственности за защиту уязвимых детей из числа коренных народов в регионе Пилбара. При этом он подтвердил намерение посетить Саут-Хедленд после критики со стороны местных старейшин, жителей и оппозиции, сообщает ABC News.

Позиция министра

Панч подчеркнул, что его портфель не предусматривает непосредственной ответственности за жилье, здравоохранение или защиту детей. По его словам, вопросы, касающиеся коренного населения, являются коллективной ответственностью правительства и кабинета министров штата, а конкретными делами должны заниматься профильные министры.

Министр сослался на несколько визитов министра защиты детей Джессики Стойковски в регион и заявил, что она предприняла позитивные шаги. Панч также исключил возможность ухода из кабинета министров или парламента.

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Критика общины и оппозиции

Старейшина народов ньямал и питджикарли Дорис Итон не согласилась с аргументами министра относительно его предыдущего отказа приехать без отдельного приглашения от старейшин. Она заявила, что проблемы с детьми в городе относятся к сфере его портфеля по делам аборигенов. Старейшина народа кариарра Пэт Мейсон также призвала Панча посетить общину и заняться вопросами, касающимися детей.

Лидер оппозиции Западной Австралии Базил Земпилас повторил требование освободить Панча от должности, обвинив его в ненадлежащем реагировании на кризис защиты детей на севере штата. В ответ Панч заявил, что оппозиция использует чувствительную тему для политической выгоды, и добавил, что пользуется поддержкой премьера Западной Австралии Роджера Кука и более широкого сообщества коренных народов.

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