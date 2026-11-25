В США министра торговли Говарда Латника обвинили во временном переводе специальных агентов Бюро промышленности и безопасности (BIS) в его личную охрану. Как сообщает The Independent со ссылкой на The Atlantic, одновременно к этой работе могли привлекаться от трех до четырех агентов.

Агенты экспортного контроля

По данным The Atlantic, в начале работы на должности Латник испортил отношения с охранниками, которых первоначально назначили для его защиты. После этого для замены привлекли сотрудников BIS.

Основная задача этих агентов — обеспечение экспортного контроля и предотвращение попадания американских технологий к ненадлежащим получателям. В BIS работают около 200 специальных агентов, распределенных между десятью полевыми офисами в США. Они имеют право носить оружие и производить аресты, однако не проходили подготовку для охраны членов правительства или других высокопоставленных должностных лиц.

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Один из действующих чиновников заявил The Atlantic, что агенты являются профессиональными следователями, а не специалистами по личной охране. Бывший чиновник назвал ненадлежащим их привлечение к охране министра, организации его поездок и обеспечению безопасности на его объектах в Нью-Йорке, Вашингтоне и Флориде.

Позиция Министерства торговли

Представитель Министерства торговли США сообщил The Atlantic, что перевод агентов был временным. По его словам, некоторых сотрудников временно привлекли для усиления охраны в период, когда министр сталкивался с самым высоким уровнем достоверных угроз в истории ведомства.

В апреле Латник просил подкомитет Палаты представителей по ассигнованиям выделить дополнительное финансирование для расширения штата сотрудников BIS, занимающихся правоохранительной деятельностью. При этом он не упоминал о переводе агентов в охрану. Летом Офис генерального инспектора Министерства торговли пришел к выводу, что BIS под руководством Латника недостаточно эффективно препятствовало поставкам американских товаров в Китай, Гонконг, Беларусь и Россию.

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