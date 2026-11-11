Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Париже, Франция, согласились с тем, что после завершения мандата Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) необходимо не допустить вакуума безопасности. Они также поддержали необходимость как можно скорее сформировать новую архитектуру безопасности, сообщает Asharq Al-Awsat.

Мандат UNIFIL заканчивается в конце года

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после переговоров заявил, что прорыва в вопросе замены миссии пока нет. UNIFIL работает в Ливане с 1978 года и насчитывает около 7 500 представителей персонала почти из 50 стран.

Совет Безопасности ООН в прошлом году, по данным издания, под давлением США проголосовал за завершение мандата UNIFIL 31 декабря 2026 года. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в октябре заявляла, что Евросоюз поддерживает мандат ООН для миротворческой миссии на юге Ливана.

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Варианты новой системы безопасности

В итоговом коммюнике министры G7 подчеркнули необходимость создать надежную, авторитетную и долгосрочную систему безопасности для поддержки Вооруженных сил Ливана. Барро выразил надежду на достижение консенсуса. По его словам, широко разделяются цели по выводу израильских войск с юга Ливана, разоружению группировки «Хезболла» и восстановлению сильного ливанского государства с монополией на применение силы.

Израиль удерживает войска в полосе вдоль границы, которую называет зоной безопасности; она простирается примерно на 10 километров вглубь Ливана. Государственный секретарь США Марко Рубио предположил, что вместо UNIFIL может действовать не военная, а гражданская миссия с механизмом проверки выполнения сторонами обязательств по действующим договоренностям.

По словам неназванного европейского дипломата, среди рассматриваемых вариантов — переходный механизм с использованием сил UNIFIL. В то же время для этого может потребоваться новая резолюция Совета Безопасности ООН, которая может столкнуться с американским вето. Европейские страны также продвигают идею международной военной коалиции для поддержки ливанской армии в разоружении «Хезболлы», однако Италия колеблется относительно участия, в частности из-за расходов на миссию.

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